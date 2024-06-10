Сирський обговорив з представником НАТО потреби фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що обговорив з очільником військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони.

"Сьогодні під час розмови із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська. Щойно, повернувшись із району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях" , - зазначив Головком.

Сирський подякував НАТО за підтримку та висловив сподівання на подальше розширення співпраці задля світової безпеки.