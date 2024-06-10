Сырский обсудил с представителем НАТО потребности фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром ситуацию на поле боя и потребности Сил обороны.

"Сегодня во время разговора с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром подробно обсудили ситуацию на поле боя и нужды нашего войска. Только, вернувшись из района боевых действий, я лично оценил обстановку на разных направлениях и общался с командирами бригад на местах" , - отметил Головком.

Сирский поблагодарил НАТО за поддержку и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества по мировой безопасности.