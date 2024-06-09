Стефанчук: Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України

11 червня на Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії також обговорять питання про запрошення України до ЄС та НАТО. ﻿Про це спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив на брифінгу під час робочого візиту до Республіки Польща, повідомляє Лівий берег.

“Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації й систем ППО” , — сказав Руслан Стефанчук.

Окрім того, спікер парламенту зазначив, що важливою залишається допомога у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, знищення якої є метою ворога.

Голова ВРУ анонсував, що під час Саміту голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії 11 червня йтиметься й про проєкти з відбудови України, частина з яких вже розпочалася.

“У відбудові України обов’язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва” , — підкреслив він.

Також Стефанчук зазначив, що сторони обговорять європейський і євроатлантичний порядок денний, в якому для України сьогодні головним питанням є якнайшвидший початок переговорів про вступ до ЄС й запрошення до членства у НАТО.

Під час спілкування зі ЗМІ, спікер Верховної Ради України нагадав, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, що збере світових лідерів, які прагнуть якнайшвидшого повернення в Україну “справедливого й тривалого миру”.