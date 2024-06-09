Стефанчук: Польша и страны Балтии примут участие в восстановлении Украины

11 июня на Саммите глав парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии также обсудят вопросы о приглашении Украины в ЕС и НАТО. ﻿Об этом спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил на брифинге во время рабочего визита в Республику Польша, сообщает Левый берег.

"В настоящее время крайне важно снятие любых ограничений на использование для сдерживания агрессора предоставленного нам партнерами оружия, а также защита нашего воздушного пространства путем предоставления Украине авиации и систем ПВО" , - сказал Руслан Стефанчук.

Кроме того, спикер парламента отметил, что важной остается помощь в восстановлении гражданской энергетической инфраструктуры Украины, уничтожение которой является целью врага.

Глава ВРУ анонсировал, что во время Саммита глав парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 11 июня речь пойдет и о проектах по восстановлению Украины, часть из которых уже началась.

"В восстановлении Украины обязательно должны участвовать Польша, Эстония, Латвия и Литва" , - подчеркнул он.

Также Стефанчук отметил, что стороны обсудят европейскую и евроатлантическую повестку дня, в которой для Украины сегодня главным вопросом является скорейшее начало переговоров о вступлении в ЕС и приглашении к членству в НАТО.

Во время общения со СМИ, спикер Верховной Рады Украины напомнил, что 15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, который соберет мировых лидеров, стремящихся к скорейшему возвращению в Украину "справедливого и продолжительного мира".