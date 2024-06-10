Зеленський прибув до Німеччини для участі у Конференції з відновлення

Президент Володимир Зеленський у понеділок увечері прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.﻿﻿ Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram.

Президент зазначив, що конференція URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні.

"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом" , - додав він.

Із Шольцом Зеленський планує говорити про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також сторони скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.