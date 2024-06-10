Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению

Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом.﻿﻿ Об этом Зеленский сообщил﻿ в Telegram.

Президент отметил, что конференция URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине.

"В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом" , – добавил он.

С Шольцом Зеленский планирует говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Также стороны скоординируют позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас, посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.