Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению
Президент Владимир Зеленский в понедельник вечером прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Президент отметил, что конференция URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине.
"В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", – добавил он.
С Шольцом Зеленский планирует говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Также стороны скоординируют позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.
Кроме того, Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас, посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.