ОВА: Росіяни вбили жителя Донецької області, ще 9 отримали поранення

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 10 червня загинула 1 людина у Сергіївці, ще 9 в області зазнали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Сергіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення".

Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.