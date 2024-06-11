ОВА: Россияне убили жителя Донецкой области, еще 9 получили ранения

В результате российских обстрелов Донецкой области 10 июня погиб 1 человек в Сергеевке, еще 9 в области получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россия убивает гражданских! За 10 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Сергеевке. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения".

Отмечается, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.