Вибори в США: у Байдена назвали Трампа "засудженим злочинцем"

Виборча кампанія Байдена почала офіційно називати експрезидента Трампа "засудженим злочинцем", адже за попередньої його каденції рівень тяжкого криміналу у США був значно вищим, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Hill.

"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття" , - наголосив речник виборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена Аммар Мусса.

Він привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці. Згідно з ним після приходу Байдена до влади насильницьких злочинів значно поменшало, і їхня кількість продовжує скорочуватися.

Дані свідчать, що на початку цього року їх стало менше на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го, причому вбивств і зґвалтувань - на 26%.

"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює" , - підкреслив речник кампанії чинного президента.

Він зауважив, що американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити коштів правоохоронні органи та обіцяє помилувати бунтівників, котрі відзначилися жорстокістю під час нападу на Капітолій.

Вибори в США

Нагадаємо, до президентських виборів у США залишається менше ніж п'ять місяців.

Дональд Трамп є кандидатом від республіканців, а чинний президент Джо Байден - кандидатом від демократів. Обидва кандидати йдуть майже врівень, з мінімальною перевагою республіканця.

Трамп є першим експрезидентом США, який став учасником кримінального судового процесу. Йдеться одразу про 4 кримінальні справи, у рамках яких йому висунули понад 80 звинувачень.

Зокрема напередодні суд визнав колишнього президента винним у хабарі порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їхні інтимні стосунки.

Таким чином, Трампу може загрожувати ув'язнення, але це, як пишуть західні ЗМІ, є малоймовірним.