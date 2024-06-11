Выборы в США: у Байдена назвали Трампа "осужденным преступником"
Избирательная кампания Байдена начала официально называть экс-президента Трампа "осужденным преступником", ведь в предыдущей его каденции уровень тяжкого криминала в США был значительно выше, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает The Hill.
"Дональд Трамп - осужденный преступник, повлекший наибольший всплеск насильственных преступлений за более чем столетие", - подчеркнул спикер избирательной кампании действующего президента США Джо Байдена Аммар Мусса.
Он привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, с которым обычно считаются республиканские избиратели. Согласно ему после прихода Байдена к власти насильственных преступлений стало значительно меньше, и их количество продолжает сокращаться.
Данные свидетельствуют, что в начале этого года их стало меньше на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем убийств и изнасилований – на 26%.
"Президент Байден упорно работал, чтобы навести порядок в беспорядке, и это работает", - подчеркнул спикер кампании действующего президента.
Он отметил, что американцы не могут позволить себе еще 4 года правления Трампа, пытающегося лишить средств правоохранительные органы и обещает помиловать мятежников, отличившихся жестокостью во время нападения на Капитолий.
Выборы в США
Напомним, до президентских выборов в США остается менее пяти месяцев.
Дональд Трамп является кандидатом от республиканцев, а действующий президент Джо Байден - кандидатом от демократов. Оба кандидата идут почти "в одну ногу", с минимальным преимуществом республиканца.
Трамп является первым экс-президентом США, ставшим участником уголовного судебного процесса. Речь идет сразу о 4 уголовных делах, в рамках которых ему предъявлено более 80 обвинений.
В частности, накануне суд признал бывшего президента виновным во взятке порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимных отношениях.
Таким образом, Трампу может грозить заключение, но это, как пишут западные СМИ, маловероятно.