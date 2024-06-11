У мережі з'явилися нові супутникові знімки ураженого Су-57

На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області крім ураженого Су-57 знаходились ще два літаки аналогічного типу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The War Zone.

Як зазначають у виданні, на другому зображенні показані літаки аналогічного типу, розташовані на летовищі після атаки на аеродром "Ахтубінськ".

"Як і на знімку ГУР, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Як ми зазначили вчора, вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху, найімовірніше, проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження", - йдеться в повідомленні.

У виданні помітили ще один обгорілий слід в задній частині літака, який виглядає як невелика дірка від удару в бетоні.

Як зазначає журналіст Говард Альтман, ширші зображення "до" і "після" пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу.﻿

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2 — Howard Altman (@haltman) June 10, 2024

Атака на Су-57 в Росії

Напередодні, 9 червня, в ГУР повідомили про ураження літака Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Зокрема ураження було підтверджено супутниковими знімками. Однак хто та чим уразив російський літак, не розголошується.

Пізніше в ГУР дізнались реакцію Кремля на ураження Су-57. За словами розвідників, Кремль та особисто диктатор Володимир Путін дуже гаряче та відчутно відреагували на ураження винищувача Су-57.