В сети появились новые спутниковые снимки пораженного Су-57

На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области помимо пораженного Су-57 находились еще два самолета аналогичного типа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The War Zone.

Как отмечают в издании, на втором изображении показаны самолеты аналогичного типа, расположенные на аэродроме после атаки на аэродром "Ахтубинск".

"Как и на снимке ГУР, на нем видны обгоревшие следы и небольшая воронка слева от кабины среднего самолета. Как мы отметили вчера, взрыв и особенно шрапнель от столь близкого взрыва, скорее всего, проделали бы в самолете дыры и причинили бы другие повреждения", - говорится в сообщении.

В издании был замечен еще один обгоревший след в задней части самолета, который выглядит как небольшая дыра от удара в бетоне.

Как отмечает журналист Говард Альтман, более широкие изображения "до" и "после" предлагают гораздо больше контекста и возможностей для сравнительного анализа.

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2 — Howard Altman (@haltman) June 10, 2024

Атака на Су-57 в России

Накануне, 9 июня, в ГУР сообщили о поражении самолета Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. В частности, поражение было подтверждено спутниковыми снимками. Однако, кто и чем поразил российский самолет, не разглашается.

Позже в ГУР узнали реакцию Кремля на поражение Су-57. По словам разведчиков, Кремль и лично диктатор Владимир Путин очень горячо и ощутимо отреагировали на поражение истребителя Су-57.