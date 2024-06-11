Окупанти минулої доби застосувала крилату ракету "Калібр" – ВМС
Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що минулої доби армія РФ використала крилату ракету "Калібр". Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Вони застосовували "Калібр". За наявною інформацією, це була одна ракета з чотирьох наявних на борту. Ми завжди вважаємо, що вони заряджені, якщо він вийшов в море, тому вірогідніше за все ще три ракети в нього залишаються на борту. Це підводний човен проєкту "Варшавянка" 636", - сказав Плетенчук.
За його словами, ворог обрав таку тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів, незалежно від того, чи є вони носіями крилатих ракет. Надводні кораблі в Чорне море не виводяться, проте наразі вони є в Азовському морі.
"Там зараз досить велика кількість кораблів. Вісім в морі, серед них три носії крилатих ракет і три великі десантні кораблі. Ймовірніше за все, вони там перебувають з метою проведення навчальної діяльності, тому що вони так само не можуть не проводити навчання свого особового складу, підготовку", - додав речник ВМС ЗСУ.