Окупанти минулої доби застосувала крилату ракету "Калібр" – ВМС

Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що минулої доби армія РФ використала крилату ракету "Калібр". Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Вони застосовували "Калібр". За наявною інформацією, це була одна ракета з чотирьох наявних на борту. Ми завжди вважаємо, що вони заряджені, якщо він вийшов в море, тому вірогідніше за все ще три ракети в нього залишаються на борту. Це підводний човен проєкту "Варшавянка" 636" , - сказав Плетенчук.

За його словами, ворог обрав таку тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів, незалежно від того, чи є вони носіями крилатих ракет. Надводні кораблі в Чорне море не виводяться, проте наразі вони є в Азовському морі.