Оккупанты за прошедшие сутки применили крылатую ракету "Калибр" – ВМС

Спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что за прошедшие сутки армия РФ использовала крылатую ракету "Калибр". Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Они применяли "Калибр". По имеющейся информации, это была одна ракета из четырех имеющихся на борту. Мы всегда считаем, что они заряжены, если он вышел в море, поэтому вероятнее всего еще три ракеты у него остаются на борту. Это подводный лодка проекта "Варшавянка" 636" , - сказал Плетенчук.

По его словам, враг избрал такую тактику присутствия в Черном море именно за счет подлодок, независимо от того, являются ли они носителями крылатых ракет. Надводные корабли в Черное море не выводятся, однако они находятся в Азовском море.