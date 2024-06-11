Оккупанты за прошедшие сутки применили крылатую ракету "Калибр" – ВМС
Спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что за прошедшие сутки армия РФ использовала крылатую ракету "Калибр". Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Они применяли "Калибр". По имеющейся информации, это была одна ракета из четырех имеющихся на борту. Мы всегда считаем, что они заряжены, если он вышел в море, поэтому вероятнее всего еще три ракеты у него остаются на борту. Это подводный лодка проекта "Варшавянка" 636", - сказал Плетенчук.
По его словам, враг избрал такую тактику присутствия в Черном море именно за счет подлодок, независимо от того, являются ли они носителями крылатых ракет. Надводные корабли в Черное море не выводятся, однако они находятся в Азовском море.
"Там сейчас достаточно большое количество кораблей. Восемь в море, среди них три носителя крылатых ракет и три больших десантных корабля. Вероятнее всего, они там находятся с целью проведения учебной деятельности, потому что они так же не могут не проводить обучение своего личного состава. , подготовку", - добавил представитель ВМС ВСУ.