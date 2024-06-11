Ціни на нафту стабілізувалися після зростання

Ціни на нафту стабільні вранці у вівторок після сильного підйому напередодні, повідомляє Enkorr.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8.09 за київським часом становила $81,54 за барель, що на $0,09 (0,11%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти здорожчали на $2,01 (2,5%), до $81,63 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,02 (0,03%), до $77,72 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $2,21 (2,9%), до $77,74 за барель.

Brent напередодні здорожчала максимально з 13 березня, WTI – з 8 лютого. Обидві марки поновили найвищі значення з 30 травня.

Нафтовий ринок було «перепродано» на новинах про те, що країни ОПЕК+ почнуть підвищувати видобуток у жовтні, проте тепер трейдери розуміють, що «це навряд чи висічено у камені – і, швидше за все, не буде реалізовано, якщо ціни залишаться низькими», наводить MarketWatch слова президента Strategic Energy & Economic Research Майкла Лінча.

Крім того, американська влада може поповнити стратегічний нафтовий резерв (SPR) країни за ціною близько $79 за барель, зазначає Trading Economics.