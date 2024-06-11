Цены на нефть стабилизировались после роста

Цены на нефть стабильны утром во вторник после сильного подъема в преддверии, сообщает Enkorr.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.09 по киевскому времени составляла $81,54 за баррель, что на $0,09 (0,11%) ниже, чем для закрытия предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,01 (2,5%), до $81,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,02 (0,03%), до $77,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,21 (2,9%) до $77,74 за баррель.

Brent накануне подорожала максимально с 13 марта, WTI – с 8 февраля. Обе марки возобновили самые высокие значения с 30 мая.

Нефтяной рынок был «перепродан» на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что «вряд ли это высечено в камне – и, скорее всего, не будет реализовано, если цены останутся низкими» , приводит MarketWatch слова президента Strategic Energy & Economic Research Майкла Линча.

Кроме того, американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает Trading Economics.