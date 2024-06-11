У ЗСУ заперечують захоплення росіянами Іванівського поблизу Часового Яру
Село Іванівське Донецької області лишається під контролем Сил оборони, проте окупанти не припиняють спроби штурмувати населений пункт та обстрілювати його зі всіх видів озброєння. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ліга.net.
За його словами, впродовж минулої доби переважна більшість обстрілів (222) припала саме на Іванівське.
"По Іванівському [росіяни] насипають зі всього, намагаючись взяти його. Але українські воїни тримаються та дають гідну відсіч ворогу", – сказав Волошин.
Речник повідомив, що від початку доби, станом на 9:00 захисники зупинили сім спроб росіян прорвати оборону українських військ у районі Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нового.
Раніше про захоплення Іванівського заявив OSINT-проєкт Deepstate.