В ВСУ отрицают захват россиянами Ивановского вблизи Часового Яра

Село Ивановское Донецкой области остается под контролем Сил обороны, однако оккупанты не прекращают попытки штурмовать населенный пункт и обстреливать его из всех видов вооружения. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

По его словам, за прошедшие сутки подавляющее большинство обстрелов (222) пришлось именно на Ивановское.

"По Ивановскому [россияне] насыпают со всего, пытаясь взять его. Но украинские воины держатся и дают достойный отпор врагу" , – сказал Волошин.

Спикер сообщил, что с начала суток, по состоянию на 9:00, защитники пресекли семь попыток россиян прорвать оборону украинских войск в районе Ивановского, Клещеевки, Андреевки и Нового.

Ранее о якобы захвате Ивановского заявил OSINT-проект Deepstate.