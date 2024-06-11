Віцепрезидент Малаві загинув в авіакатастрофі

Літак, який перевозив віцепрезидента Малаві Саулоса Чіліма і дев'ятьох осіб, які його супроводжували, розбився, унаслідок чого всі, хто перебував на борту, загинули, повідомляє Укрінформ.

Під час масштабної пошукової операції зниклий літак був знайдений в гірському лісі Чікангава у вівторок.

Офіс президента підтвердив, що всі десять осіб на борту загинули.

Літак з віцепрезидентом Саулосом Чілімою, колишньою першою леді Шаніл Дзімбірі та вісьмома іншими особами вилетів зі столиці Лілонгве. Пізніше авіадиспетчерська служба в аеропорту Мзузу повідомила пілотам, щоб вони не приземлялися, а розверталися через погані погодні умови і видимість. Однак авіадиспетчери втратили зв'язок з літаком, і незабаром він зник з радарів.

Як пише The Sun, група їхала на похорони колишнього міністра уряду.

Президент Малаві Лазарус Чаквера оголосив національний день жалоби.

Уперше 51-річний Чіліма обійняв посаду віцепрезидента Малаві у 2014 року. У 2020 році він склав присягу на цій посаді вдруге. Він також був кандидатом на президентських виборах у Малаві 2019 року та посів третє місце.