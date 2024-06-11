Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Самолет, который перевозил вице-президента Малави Саулоса Чилима и сопровождавших его девять человек, разбился, в результате чего все находившиеся на борту погибли, сообщает Укринформ.

Во время масштабной поисковой операции пропавший самолет был обнаружен в горном лесу Чикангава во вторник.

Офис президента подтвердил, что все десять человек на борту погибли.

Самолет с вице-президентом Саулосом Чилимой, бывшей первой леди Шанил Дзимбири и восемью другими лицами вылетел из столицы Лилонгве. Позже авиадиспетчерская служба в аэропорту Мзузу сообщила пилотам, чтобы они не приземлялись, а разворачивались из-за плохих погодных условий и видимости. Однако авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, и вскоре он скрылся с радаров.

Как пишет The Sun, группа ехала на похороны бывшего министра правительства.

Президент Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура.

Впервые 51-летний Чилима занял должность вице-президента Малави в 2014 году. В 2020 году он принял присягу на этом посту второй раз. Он также был кандидатом на президентских выборах в Малаве в 2019 году и занял третье место.