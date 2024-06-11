Італія виділить Україні 140 млн євро на відновлення інфраструктури

Уряд Італії готує пакет економічної допомоги Україні для відновлення інфраструктури на суму 140 мільйонів євро. Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні, повідомляє Укрінформ.

"Уряд Італії прийняв рішення надати (Україні – ред.) новий пакет, 140 мільйонів євро, на відновлення інфраструктури – залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше" , - сказав Таяні.

Він додав, що на конференції в Берліні планується підписати меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер та зауважив, що уряд Італії заохочує італійські компанії долучатись до відбудови України.

"Наші компанії готові інвестувати в Україну і тут (на конференції – ред.) є велика делегація італійського бізнесу… Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС" , - зазначив топдипломат.

Окремо Таяні відмітив участь Італії у відбудові культурних об’єктів в Україні.