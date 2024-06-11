Италия выделит Украине 140 млн евро на восстановление инфраструктуры

Правительство Италии готовит пакет экономической помощи для восстановления инфраструктуры на сумму 140 миллионов евро. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Укринформ.

"Правительство Италии приняло решение предоставить (Украине – ред.) новый пакет, 140 миллионов евро, на восстановление инфраструктуры – железной дороги, сельского хозяйства, сферы здравоохранения, разминирования и прочее" , - сказал Таяни.

Он добавил, что на конференции в Берлине планируется подписать меморандумы между украинской и итальянской сторонами относительно упомянутых сфер и отметил, что правительство Италии поощряет итальянские компании присоединяться к восстановлению Украины.

"Наши компании готовы инвестировать в Украину и здесь (на конференции – ред.) есть большая делегация итальянского бизнеса… Мы готовы быть равноправным партнером Украины и стремимся к тому, чтобы Украина стала равноправным партнером Европейского Союза и частью внутреннего рынка ЕС" , - отметил топ-дипломат.

Отдельно Таяни отметил участие Италии в восстановлении культурных объектов в Украине.