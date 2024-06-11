Італія анонсувала передачу Україні нового пакету військової допомоги

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні анонсував новий пакет військової допомоги Україні. За його словами, найбільшу увагу там буде приділено посиленню української протиповітряної оборони, повідомляє Ліга.net.

"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги Україні й там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону, зокрема, про систему SAMP-T" , – сказав Таяні.

Глава італійського МЗС додав, що погоджується з українським колегою Дмитром Кулебою, коли той говорить, що "перший крок для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем ППО".