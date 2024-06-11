Италия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По его словам, наибольшее внимание там будет уделено усилению украинской противовоздушной обороны, сообщает Лига.net.

"Хочу сообщить, что у нас есть новый пакет военной помощи Украине и там, собственно, в первую очередь речь идет о противовоздушной обороне" , – сказал Таяни.

Глава итальянского МИД добавил, что соглашается с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, когда тот говорит, что "первый шаг для восстановления Украины – это защита ее инфраструктуры с помощью различных систем ПВО".