Зеленський розповів про плани масштабного збільшення газової генерації

Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки. Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті конференції з відновлення України в Берліні, повідомляє ЛігаБізнес.

За його словами, високоефективна, децентралізована, маневрена газова генерація "розв’яже питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову "зелену" енергетику".

Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами.

"Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч. Знову підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно долати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна. І ще 4 ГВт – протягом наступних найближчих років" , – сказав президент України.

Зеленський нагадав, що внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 ГВт потужностей української генерації. До того ж пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

"Що таке 9 ГВт? Берлін – це близько 2 ГВт потреби. Мюнхен – до трьох. Ми вже втратили в рази більшу генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст" , – пояснив Зеленський.

80% теплової генерації в Україні й третина гідрогенерації "просто знищені Путіним", додав він.

"І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу й почати енергетичне відновлення" , – наголосив президент.

Щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити втрачену, зараз необхідно зробити "все можливе й неможливе". І це, сказав Зеленський, завдання важливе не лише з української перспективи.

"Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб’єктів – від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистеми, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему із європейською" , – зазначив глава Української держави.

Тому відбудоване зараз "буде слугувати Україні та Європі, слугувати як енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут".

Україна має всю природну основу для сучасної енергетики, наголосив Зеленський. Але без кредитування та інвестицій партнерів реалізувати це не вдасться.

"І тут ідеться не про гранти, а про високодохідні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Усе це разом із нами створить новий енергетичний фундамент, щонайменше десятки тисяч нових робочих місць і забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання" , – запевнив Зеленський.

Реалізувати план президента Зеленського щодо газової генерації "в реальності неможливо", і міжнародні партнери України про це знають, заявила колишня радниця глави Нафтогазу Лана Зеркаль.

"Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди як ними управляти – в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі й не запустили" , – пояснила вона.

Побудувати 4 ГВт також нереально, бо на світовому ринку немає стільки виробників обладнання.