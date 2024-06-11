Зеленский рассказал о планах масштабного увеличения газовой генерации

Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на открытии конференции по возобновлению Украины в Берлине, сообщает Лига.Бизнес.

По его словам, высокоэффективная, децентрализованная, маневренная газовая генерация "решит вопрос дефицита энергии сегодня, а завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую "зеленую" энергетику".

Именно в этой области европейские и в частности немецкие компании являются технологическими лидерами.

"Именно в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году. Снова подчеркиваю: нужно говорить не только о перспективах, нужно преодолевать проблемы сегодня. Сегодня идет война. И еще 4 ГВт – в течение следующих ближайших лет" , – сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 ГВт мощностей украинской генерации. Притом что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

"Что такое 9 ГВт? Берлин – это около 2 ГВт потребности. Мюнхен – до трех. Мы уже потеряли в разы большую генерацию, чем объем энергопотребления больших городов" , – пояснил Зеленский.

80% тепловой генерации в Украине и треть гидрогенерации "просто уничтожены Путиным", добавил он.

"И это еще не предел его террора. К сожалению. Но мы должны поставить предел и начать энергетическое восстановление" , – подчеркнул президент.

Чтобы сохранить существующую генерацию и по максимуму восстановить утраченную, сейчас необходимо сделать все возможное и невозможное. И это, сказал Зеленский, задача важна не только с украинской перспективы.

"Путин пытается ударами по Украине отточить практику уничтожения энергообъектов – от обычных тепловых электростанций и дамб до таких элементов энергосистемы, как газовые хранилища и интерконнекторы, которые сочетают нашу энергосистему с европейской" , – отметил глава Украинского государства.

Поэтому отстроенное сейчас "будет служить Украине и Европе, служить энергоосновой в течение следующих десятилетий, а также будет доказательством того, что арсенал России не сохранит такое оружие, как блекаут".

Украина имеет всю природную основу для современной энергетики, подчеркнул Зеленский. Но без кредитования и инвестиций партнеров реализовать это не удастся.

"И здесь речь идет не о грантах, а о высокодоходных инвестициях для ваших компаний, о большом рынке для вашего оборудования, о кредитных программах для ваших институтов. Все это вместе с нами создаст новый энергетический фундамент, по меньшей мере, десятки тысяч новых рабочих мест и обеспечит и нам , и вам ощутимый экономический рост" , – заверил Зеленский.

Реализовать план президента Зеленского по газовой генерации "в реальности невозможно", и международные партнеры Украины об этом знают, заявила бывшая советница главы Нафтогаза Лана Зеркаль.

"Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды как ими управлять – в самых лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили" , – объяснила она.

Построить 4 ГВт также нереально, потому что на мировом рынке нет столько производителей оборудования.