Столтенберг озвучив завдання майбутнього саміту НАТО

Під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні підтримки Україні. Також обговорять виклики для безпеки з боку Китаю. ﻿З посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю" , - заявив генеральний секретар НАТО.

Водночас він зауважив, що найбільш невідкладним завданням є надання допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідним. Він висловив сподівання, що члени НАТО погодяться, щоб політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у надані підтримки та навчанні українських бійців. Зокрема погодяться на довгострокові фінансові зобов'язання перед Києвом.

"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку" , - наголосив він.

Засідання пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Як розповідав голова Військового комітету НАТО адмірала Роб Бауер, лідери країн-членів НАТО порушать низку питань щодо України, зокрема щодо:

"місії" щодо наближення країни до членства в військово-політичному блоці;

регулярного фінансування допомоги України;

створення аналітичного в тренувального центру на території Польщі.

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