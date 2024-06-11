Столтенберг озвучил задачи предстоящего саммита НАТО

Во время саммита НАТО в Вашингтоне лидеры стран должны согласовать усиление роли Альянса в оказании поддержки Украине. Также обсудят вызовы для безопасности со стороны Китая. Со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы должны принять важные решения по сдерживанию и обороне в контексте поддержки Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая" , - заявил генеральный секретарь НАТО.

В то же время он отметил, что наиболее неотложной задачей является оказание помощи Украине столько, сколько это будет необходимо. Он выразил надежду, что члены НАТО согласятся, чтобы политико-военный блок начал играть ключевую роль в предоставлении поддержки и обучении украинских бойцов. В частности согласятся на долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом.

"Члены НАТО уже предоставляют 99% военной поддержки Украине, и поэтому, я считаю, есть смысл, чтобы НАТО играл более сильную координационную роль. Кроме того, чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые наблюдались зимой" , - подчеркнул он.

Заседание пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Как рассказал глава Военного комитета НАТО адмирала Роб Бауэр, лидеры стран-членов НАТО поднимут ряд вопросов по Украине, в частности касаемо: