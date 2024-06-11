Генсек ООН закликав Ізраїль та ХАМАС узгодити перемир'я

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та ХАМАС погодити план припинення вогню в Секторі Газа, раніше оприлюднений президентом США Джо Байденом. Про це він заявив на конференції з надання екстреної допомоги в Йорданії. З посиланням на France 24, повідомляє Дзеркало тижня.

«Я вітаю мирну ініціативу, нещодавно викладену президентом Байденом, і закликаю всі сторони скористатися цією можливістю та дійти згоди» , - заявив генсек ООН.

Гуттереш назвав умови життя в анклаві «жалюгідними» та додав, що швидкість і масштаби боїв та вбивств там були найгіршими, які він бачив з початку свого перебування на посаді голови ООН у 2017 році.

Нагадаємо, 11 червня Радбез ООН погодив запропоновану США резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню у Секторі Гази. Утримався при голосуванні лише представник РФ.

Раніше Гуттереш висловив жаль з приводу того, що Радбез ООН не зміг належним чином відреагувати на війну в Газі та Україні. За його словами, авторитет органу серйозно підірваний.

Нагадаємо, план президента США Джо Байдена з припинення вогню у Секторі Гази передбачає три етапи. Згідно з ним оголошується перемирʼя, звільнення заручників, яких утримує палестинське угрупування, та відбудова анклаву. На пропозицію позитивно відгукнулися бойовики, а Ізраїль заявив, що прагне «досягнути цілей війни».