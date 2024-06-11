Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС согласовать перемирие

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Израиль и ХАМАС согласовать план прекращения огня в Секторе Газа, ранее обнародованный президентом США Джо Байденом. Об этом он заявил на конференции по оказанию экстренной помощи в Иордании. Со ссылкой на France 24, сообщает Зеркало недели.

«Я приветствую мирную инициативу, недавно изложенную президентом Байденом, и призываю все стороны воспользоваться этой возможностью и прийти к согласию» , - заявил генсек ООН.

Гуттереш назвал условия жизни в анклаве «жалкими» и добавил, что скорость и масштабы боев и убийств там были самыми жуткими, которые он видел с начала своего пребывания в должности главы ООН в 2017 году.

Напомним, 11 июня Совбез ООН согласовал предложенную США резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Секторе Газа. Воздержался при голосовании только представитель РФ.

Ранее Гуттереш выразил сожаление по поводу того, что Совбез ООН не смог должным образом отреагировать на войну в Газе и Украине. По его словам, авторитет органа серьезно подорван.

Напомним, план президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа предусматривает три этапа. Согласно ему объявляется перемирие, освобождение заложников, удерживаемых палестинской группировкой, и восстановление анклава. На предложение положительно отозвались боевики, а Израиль заявил, что стремится «достичь целей войны».