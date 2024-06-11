У МЗС Польщі вважають напад РФ на Євросоюз абсолютно ймовірним

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що напад Росії на країни Європейського Союзу є вірогідним. Таку думку глава МЗС висловив на Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходить у Берліні, повідомляє Ліга.net.

"Якщо подивитися на світ з Варшави, то за 200 км на північ розташований російський анклав – це Калінінград, і там є 100 атомних боєголовок, росіяни їх там тримають. До того ж Білорусь поруч. Тобто це означає, що напад на Євросоюз є абсолютно вірогідним" , – заявив Сікорський.

Також очільник зовнішньополітичного відомства країни нагадав, що інколи під час атак на Україну російські ракети порушують повітряний простір Польщі.