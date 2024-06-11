В МИД Польши считают нападение РФ на Евросоюз абсолютно вероятным

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Такое мнение глава МИД высказал на Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходит в Берлине, сообщает Лига.net.

"Если посмотреть на мир из Варшавы, то за 200 км на север находится российский анклав – это Калининград, и там есть 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным" , – заявил Сикорский.

Также глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.