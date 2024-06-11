Естонія надасть Україні пускові установки і ракети ЗРК Містраль

Україна отримає від Естонії пускові установки та ракети зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності Містраль. З посиланням на пресслужбу міноборони Естонії, повідомляє Корреспондент.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, пакет допомоги складено таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії.

Точні кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

У Міноборони Естонії нагадали, що раніше країна передавала Україні протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, автомобілі, засоби зв'язку, польові шпиталі (зокрема, у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.