Эстония передаст Украине пусковые установки и ракеты ЗРК Мистраль

Украина получит от Эстонии пусковые установки и ракеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Мистраль. Со ссылкой на пресс-службу минобороны Эстонии, сообщает Корреспондент.

По словам министра обороны Ханно Певкура, пакет помощи составлен таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, не причиняя вреда боеготовности Сил обороны Эстонии.

Точные количества не разглашаются из соображений безопасности.

В Минобороны Эстонии напомнили, что ранее страна передавала Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, автомобили, средства связи, полевые госпитали (в частности, в сотрудничестве с Германией, Нидерландами) , медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и сухие пайки