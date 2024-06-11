Зеленський наголосив на важливості не віддати мирну ініціативу РФ

Не можна віддати мирну ініціативу Росії, бо її бачення завершення війни було продемонстроване у день вторгнення – повна окупація України. Про це сказав український президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Корреспондент.

"Важливо не віддати (мирну – ред.) ініціативу Росії, тому що російська ініціатива, її бачення завершення війни, була продемонстрована у день вторгнення. Їхнє бачення – окупація нашої держави" , – сказав він.

На думку Зеленського, успіхом першого інавгураційного Саміту миру у Швейцарії буде вже сам факт цієї зустрічі.

"Сам факт проведення такого саміту вже є успіхом. Він не означатиме мир і завершення війни. Це шлях, на жаль. Але ми пройдемо його. Я впевнений у ньому. Ми досягнемо миру, а це – перший крок. Він дуже важливий. Паралелі ми вже знаємо – організовуються зустрічі на різних рівнях на території Росії, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч – це успіх" , – запевнив глава держави.

За його словами, важливо, щоб цю ініціативу не забрала жодна держава, "бо це не буде справедливим, бо війна у нас".