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Зеленський наголосив на важливості не віддати мирну ініціативу РФ

Зеленський наголосив на важливості не віддати мирну ініціативу РФ

Не можна віддати мирну ініціативу Росії, бо її бачення завершення війни було продемонстроване у день вторгнення – повна окупація України. Про це сказав український президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Корреспондент.

"Важливо не віддати (мирну – ред.) ініціативу Росії, тому що російська ініціатива, її бачення завершення війни, була продемонстрована у день вторгнення. Їхнє бачення – окупація нашої держави", – сказав він.

На думку Зеленського, успіхом першого інавгураційного Саміту миру у Швейцарії буде вже сам факт цієї зустрічі.

"Сам факт проведення такого саміту вже є успіхом. Він не означатиме мир і завершення війни. Це шлях, на жаль. Але ми пройдемо його. Я впевнений у ньому. Ми досягнемо миру, а це – перший крок. Він дуже важливий. Паралелі ми вже знаємо – організовуються зустрічі на різних рівнях на території Росії, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч – це успіх", – запевнив глава держави.

За його словами, важливо, щоб цю ініціативу не забрала жодна держава, "бо це не буде справедливим, бо війна у нас".

"При цьому, я ще раз підкреслю, ми дуже відкриті. Якщо ми хочемо об’єднати велику кількість держав, потрібно їх чути", – вважає Зеленський.

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