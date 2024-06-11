Зеленский напомнил о важности не отдать мирную инициативу РФ

Нельзя отдать мирную инициативу России, потому что ее видение завершения войны было продемонстрировано в день вторжения – полная оккупация Украины. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Корреспондент.

"Важно не отдать (мирную – ред.) инициативу России, потому что российская инициатива, ее видение завершения войны, была продемонстрирована в день вторжения. Их видение – оккупация нашего государства" , – сказал он.

По мнению Зеленского, успехом первого инаугурационного Саммита мира в Швейцарии станет уже сам факт этой встречи.

"Сам факт проведения такого саммита уже является успехом. Он не будет означать мир и завершение войны. Это путь, к сожалению. Но мы пройдем его. Я уверен в нем. Мы достигнем мира, а это – первый шаг. Он очень важен. Параллели мы уже знаем – организуются встречи на разных уровнях на территории России, чтобы построить какую-то еще инициативу. Поэтому наша встреча – это успех" , – заверил глава государства.

По его словам, важно, чтобы эту инициативу не забрало ни одно государство, "поскольку это не будет справедливо, потому что война у нас".