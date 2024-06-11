G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених активів РФ - ЗМІ

Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.﻿ Про це пише видання Nikkei, повідомляє Економічна правда.

Фонд буде створений під егідою міжнародної організації, наприклад, Світового банку. США, Великобританія, Японія та інші країни будуть робити внески у вигляді кредитів. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

Лідери G7 мають намір досягти домовленості з цього питання на саміті в Італії.