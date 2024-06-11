G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених активів РФ - ЗМІ
Країни "Групи семи" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів. Про це пише видання Nikkei, повідомляє Економічна правда.
Фонд буде створений під егідою міжнародної організації, наприклад, Світового банку. США, Великобританія, Японія та інші країни будуть робити внески у вигляді кредитів. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.
Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.
Лідери G7 мають намір досягти домовленості з цього питання на саміті в Італії.
Загальна сума російських активів, заморожених Заходом, становить 300 мільярдів доларів. Дві третини заморожених активів знаходяться на території ЄС, причому більша їх частина належить бельгійському кліринговому центру Euroclear.