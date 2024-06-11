G7 создаст фонд помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ - СМИ

Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов.﻿ Об этом пишет издание Nikkei, сообщает Экономическая правда.

Фонд будет создан под эгидой международной организации, например, Всемирного банка. США, Великобритания, Япония и другие страны будут делать взносы в виде кредитов. Прибыль от инвестирования замороженных активов будет использоваться для погашения этих кредитов.

Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому страна не будет обязана возвращать деньги.

Лидеры G7 намерены достичь договоренности по этому вопросу на саммите в Италии.