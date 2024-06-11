Точаться бої у районі Греківки та Тернів - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога наразі на Покровському та Куп’янському напрямках.﻿ З посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них дві, в районах Піщаного та Берестового, тривають.

Наразі три спроби російських окупантів просунутись вперед стримують наші підрозділи на Лиманському напрямку. Бої точаться у двох локаціях біля Греківки та в районі Тернів. Загальна кількість штурмових дій ворога на цьому напрямку за сьогодні – 14.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян не змінилася. Втім, загарбники застосовують тут авіацію. Район Білогорівки бомбардували шістьма КАБами, а по Роздолівці били некерованими авіаракетами.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки противника. Наразі тривають три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка. Загальна кількість ворожих штурмів на напрямку зросла до дев’яти.

На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Калинового. Наразі мова йде вже про 18 різних атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

Крім того, ворог вдень почав активніше діяти на Оріхівському напрямку – завдав ще трьох авіаударів, по районах сіл П’ятихатки і Лобкове та неподалік селища Велика Новосілка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.