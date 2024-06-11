Проходят бои в районе Грековки и Тернов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений. Наибольшая активность врага сейчас на Покровском и Купянском направлениях. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, наши защитники мешают наступательным попыткам российских оккупантов и наносят им потери.

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них две, в районах Песчаного и Берестового, продолжаются.

В настоящее время три попытки российских окупантов продвинуться вперед сдерживают наши подразделения на Лиманском направлении. Бои ведутся в двух локациях возле Грековки и в районе Тернов. Общее количество штурмовых действий врага на этом направлении сегодня – 14.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян не изменилось. Впрочем, захватчики применяют авиацию. Район Белогоровки бомбили шестью КАБами, а по Раздоловке избивали неуправляемыми авиаракетами.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки противника. В настоящее время продолжаются три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Клищиевка. Общее количество вражеских штурмов на направлении возросло до девяти.

На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Калиновой. Речь идет уже о 18 различных атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.

Кроме того, враг днем начал активнее действовать на Ореховском направлении – нанес еще три авиаудара, по районам сел Пятихатки и Лобково и неподалеку от поселка Большая Новоселка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.