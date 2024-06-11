Стефанишина розповіла про план стратегічних реформ для вступу до ЄС

До кінця цього року Україна підготує велику дорожню карту стратегічних трансформацій протягом наступних десяти років у рамках переговорів про вступ до Європейського Союзу.﻿ Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в Берліні на конференції з відновлення України, повідомляє Укрінформ.

«ЄС залишатиметься рушієм цієї (реформаторської, – ред.) сили, тому що в кінці цього року Україна підготує величезну дорожню карту стратегічних трансформацій у сфері правовладдя, державного управління, того, що має бути передумовою для таких засадничих трансформацій в Україні протягом наступних десяти років, у рамках переговорів про вступ» , – сказала вона.

Стефанішина спрогнозувала, що зосередитися на внутрішньому порядку денному Україні допоможуть стабільність, передбачуваність та фінансова підтримка.

Віцепремʼєрка додала, найголовнішим для України є динаміка процесу вступу до ЄС, і наголошує, що її потужності в цій сфері є доволі сильними.