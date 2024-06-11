Стефанишина рассказала о плане стратегических реформ для вступления в ЕС

До конца этого года Украина подготовит большую дорожную карту стратегических трансформаций в течение следующих десяти лет в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Берлине на конференции по восстановлению Украины, сообщает Укринформ.

«ЕС будет оставаться двигателем этой (реформаторской, – ред.) силы, потому что в конце этого года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических трансформаций в сфере правовластия, государственного управления, того, что должно быть предпосылкой для таких основных трансформаций в Украине в течение следующих десяти лет, в рамках переговоров о вступлении» , – сказала она.

Стефанишина спрогнозировала, что сосредоточиться на внутренней повестке дня Украины помогут стабильность, предсказуемость и финансовая поддержка.

Вице-премьер добавила, что главным для Украины является динамика процесса вступления в ЕС, и отмечает, что ее мощности в этой сфере достаточно сильны.