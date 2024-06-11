Стефанишина рассказала о плане стратегических реформ для вступления в ЕС
До конца этого года Украина подготовит большую дорожную карту стратегических трансформаций в течение следующих десяти лет в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Берлине на конференции по восстановлению Украины, сообщает Укринформ.
«ЕС будет оставаться двигателем этой (реформаторской, – ред.) силы, потому что в конце этого года Украина подготовит огромную дорожную карту стратегических трансформаций в сфере правовластия, государственного управления, того, что должно быть предпосылкой для таких основных трансформаций в Украине в течение следующих десяти лет, в рамках переговоров о вступлении», – сказала она.
Стефанишина спрогнозировала, что сосредоточиться на внутренней повестке дня Украины помогут стабильность, предсказуемость и финансовая поддержка.
Вице-премьер добавила, что главным для Украины является динамика процесса вступления в ЕС, и отмечает, что ее мощности в этой сфере достаточно сильны.
«Это значит, что Украина должна дальше идти по пути реформ, мы должны обеспечить все, чтобы этот процесс вступления действительно использовал все эти возможности, которые использует наша страна», – подчеркнула чиновник.