Укренерго оновило графіки відключень через спеку

В середу, 12 червня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії в період з 15:00 до 23:00﻿. Про це йдеться у повідомленні﻿ "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

"Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:000 до 23:00" , — повідомили енергетики.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Причиною запровадження графіків є зростання споживання електрики через спеку.