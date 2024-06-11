Укренерго оновило графіки відключень через спеку
В середу, 12 червня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії в період з 15:00 до 23:00. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.
"Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:000 до 23:00", — повідомили енергетики.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
Причиною запровадження графіків є зростання споживання електрики через спеку.