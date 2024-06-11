Укрэнерго обновило графики отключений из-за жары
В среду, 12 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в период с 15:00 до 23:00. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.
"Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00", — сообщили энергетики.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Причиной введения графиков является рост потребления электричества из-за жары.