Укрэнерго обновило графики отключений из-за жары

В среду, 12 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в период с 15:00 до 23:00﻿. Об этом говорится в сообщении﻿ "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

"Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00" , — сообщили энергетики.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Причиной введения графиков является рост потребления электричества из-за жары.