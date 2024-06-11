Зеленський: Ми завершимо війну в інтересах України

Поточна війна України з Росією не буде залишена у спадок, а завершена – на українських умовах. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Бундестазі у вівторок, 11 червня, повідомляє Корреспондент.

"Ця війна загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи/ Усіх нас. І всіх, хто буде після нас" , – сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна завершить війну на власних умовах, які "зрозумілі будь-якій звичайній людині на цій землі".

"Декому здається, що Путін назавжди. І що війна нескінченна. Але це не так. Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, рішеннями та успіхом" , – зазначив він.

Президент нагадав депутатам Бундестагу, як Німеччину розділили на дві частини за результатами Другої світової війни.