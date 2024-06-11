Зеленский: Мы завершим войну в интересах Украины

Текущая война Украины с Россией не будет передана по наследству, а завершена – на украинских условиях. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге во вторник, 11 июня, сообщает Корреспондент.

"Эта война грозит перерасти в значительно более широкое противостояние. Мы не оставим ее в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы/ Всех нас. И всех, кто будет после нас" , – сказал глава государства.

Зеленский заверил, что Украина завершит войну на собственных условиях, "понятных любому обычному человеку на этой земле".

"Некоторым кажется, что Путин навсегда. И что война бесконечна. Но это не так. Все это иллюзия, которую можно развеять лидерством, решениями и успехом" , - отметил он.

Президент напомнил депутатам Бундестага о том, как Германию разделили на две части по результатам Второй мировой войны.