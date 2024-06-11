Сина Байдена визнано винним у справі про володіння зброєю

Суд визнав сина президента США Хантера Байдена винним за всіма пунктами обвинувачення у справі про володіння вогнепальною зброєю﻿. Справа розглядалася у федеральному суді. З посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

Федеральне журі визнало Хантера Байдена винним за всіма трьома федеральними звинуваченнями. Присяжні дійшли висновку, що Хантер Байден порушував закони, спрямовані на те, щоб люди з наркотичною залежністю не мали права володіти вогнепальною зброєю.

Перша леді Джилл Байден прибула до будівлі суду незабаром після зачитування вироку.

Вирок бууде винесено протягом 120 днів. Хантеру Байдену може загрожувати до 25 років ув’язнення та штраф у розмірі до 750 000 доларів. Ймовірно, що він отримає набагато слабкіше покарання, оскільки це перший його злочин.

Це перший випадок за всю історію США, коли найближчого члена родини діючого президента було визнано винним у злочині. Однак злочини були скоєні ще до обрання Джо Байдена президентом США.

Раніше Джо Байден, коментуючи кримінальну справу, заявив:

"Я президент, але я також батько… Ми з Джилл любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, ким він є сьогодні. Стійкість Хантера перед обличчям труднощів і сила, яку він доклав до свого одужання, надихають нас. У багатьох сім’ях є близькі люди, які подолали залежність і знають, що ми маємо на увазі".

Нагадаємо, раніше Хантер Байден мав проблеми з алкоголем та наркотиками.