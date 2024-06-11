Суд признал сына Байдена виновным в деле о владении оружием

Суд признал сына президента США Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения по делу о владении огнестрельным оружием﻿. Дело рассматривалось в федеральном суде. Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

Федеральное жюри признало Хантера Байдена виновным по всем трем федеральным обвинениям. Присяжные пришли к выводу, что Хантер Байден нарушал законы, направленные на то, чтобы люди с наркотической зависимостью не имели права владеть огнестрельным оружием.

Первая леди Джилл Байден прибыла в здание суда вскоре после зачитывания приговора.

Приговор будет вынесен в течение 120 дней. Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 000 долларов. Вероятно, что он получит гораздо более слабое наказание, поскольку это первое его преступление.

Это первый случай за всю историю США, когда ближайший член семьи действующего президента был признан виновным в преступлении. Однако преступления были совершены еще до избрания Джо Байдена президентом США.

Ранее Джо Байден, комментируя уголовное дело, заявил:

"Я президент, но я также и отец… Мы с Джилл любим нашего сына и очень гордимся тем, кем он является сегодня. Стойкость Хантера перед лицом трудностей и сила, которую он приложил к своему выздоровлению, вдохновляют нас. Во многих семьях есть близкие люди, которые преодолели зависимость и знают, что мы имеем в виду".

Напомним, ранее у Хантера Байдена были проблемы с алкоголем и наркотиками.