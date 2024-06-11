Прем'єр Данії прокоментувала напад на себе

Прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що вона ще не оговталася після нападу на себе минулого тижня. Вона додала, що все ще страждає психологічно. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

«Я ще сама не своя, я виконую свою роботу як прем’єр-міністерка, і я завжди хочу це робити. Я також змогла зробити це на вихідних, але не так, як я роблю зазвичай» , - заявила Фредеріксен.

Вона додала, що її дуже лякає той факт, що хтось може переступити «фізичну межу», на яку має право кожна людина. За її словами, у цьому є шок і здивування.

Нагадаємо, на премʼєрку Данії напали посеред площі у центрі Копенгагену 7 червня. Тоді ЗМІ повідомляли, що з нею все гаразд, але вона «дуже вражена» подією.

Нападником виявився 39-річний поляк, який з 2019 року проживає у Данії. За оцінками поліції, нападник у стані алкогольного та наркотичного спʼяніння вдарив Фредеріксен кулаком у праве передпліччя. Свою провину він заперечує.