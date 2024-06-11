Премьер Дании прокомментировала нападение на себя

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что она еще не оправилась после нападения на себя на прошлой неделе. Она добавила, что все еще страдает психологически. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

«Я еще сама не своя, я выполняю свою работу как премьер-министр, и я всегда хочу это делать. Я также смогла сделать это в выходные, но не так, как я делаю обычно» , - заявила Фредериксен.

Она добавила, что ее очень пугает тот факт, что кто-то может перешагнуть «физическую границу», на которую имеет право каждый человек. По ее словам, в этом шок и удивление.

Напомним, на премьера Дании напали посреди площади в центре Копенгагена 7 июня. Тогда СМИ сообщали, что с ней все хорошо, но она «очень впечатлена» событием.

Нападающим оказался 39-летний поляк, с 2019 года проживающий в Дании. По оценкам полиции, нападающий в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ударил Фредериксен кулаком в правое предплечье. Свою вину он отрицает.